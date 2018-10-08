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Жертвами перестрелки банд в Бангкоке стали двое туристов

Происшествия

Инцидент произошел днем 6 октября у одной из гостиниц в туристическом районе Прату Нам

Бангкок, 8 октября 2018, 10:45 — REGNUM  В результате вооруженного столкновения двух молодежных банд в центре Бангкока в Таиланде погибли два иностранных туриста, еще три человека были ранены, сообщает 8 октября Nation.

По данным издания, инцидент произошел днем 6 октября у одной из гостиниц в туристическом районе Прату Нам. Смертельные ранения получили один турист из Индии и один из Лаоса, еще один индийский турист и двое жителей Таиланда получили ранения.

Отмечается, что перестрелка завязалась между двумя группами молодых людей, которые поспорили на почве игры в снукер. Все участники происшествия скрылись с места преступления, сейчас ведется их розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в результате трёх взрывов в южной тайской провинции Яла погиб один военнослужащий, ещё 18 человек получили ранения.

Читайте подробнее: Перестрелка и взрывы в Таиланде: погиб один военнослужащий

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