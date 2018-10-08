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Волки нападают на фермы в окрестностях столицы Австрии

Происшествия

Участившиеся нападения в 10–15 км от Вены пугают местных жителей

Вена, 8 октября 2018, 10:35 — REGNUM  Волки подбираются к столице Австрии Вене. Все чаще они нападают на фермы в окрестностях города, пишет газета Kronen Zeitung 8 октября.

Последний серьезный случай произошел в начале месяца — в Клостернойбурге примерно в 10 км от Вены волк напал на стадо на пастбище, были загрызены пять ягнят и две овцы.

Появление волков беспокоит туристов, владельцев собак, грибников и маунтинбайкеров. Руководство лесного хозяйства заявляет, что опасности нет: волки пугливы и избегают людей, их дальнейшее продвижение к городу маловероятно.

Однако мэры Клостернойбурга и Санкт-Андреа-Вердерн считают, что существует угроза для местного населения и требуют предпринять меры для охраны от волков.

Этим летом на востоке Польши волк напал на женщину и двоих детей, отдыхавших на природе. Все трое получили ранения.

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Нападения животных
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