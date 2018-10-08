МВД Болгарии: следователи рассматривают все версии убийства журналистки

София, , 10:16 — REGNUM Болгарские правоохранители работают со всеми версиями убийства в городе Русе журналистки Виктории Мариновой. Об этом со ссылкой на главу МВД Болгарии сообщает 8 октября Radio Bulgaria.

По сведениям полиции, в настоящее время отброшен вариант причастности к злодеянию местных представителей организованной преступности. Также сообщается, что версия, предполагающая связь убийства с профессиональной деятельностью Мариновой, на дальнейшем этапе расследования может стать неактуальной.

Отмечается, что в город, где произошло убийство 30-летней журналистки, сегодня, 8 октября, направился министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября тело административного директора телекомпании TVN Виктории Мариновой, занимавшейся расследованием возможного хищения денег из фондов Евросоюза, обнаружили в парке болгарского города Русы. По сведениям правоохранителей, женщину ударили по голове, а затем задушили. Кроме того, полицейские заявили, что погибшая подверглась сексуальному насилию.

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