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Более 10 тыс. человек пострадали от проливных ливней на Шри-Ланке

Происшествия

Обильные осадки спровоцировали наводнения в городах Бадулла, Калутара, Галле и Кегалле

Более 10 тыс. человек пострадали от проливных ливней на Шри-Ланке
trokilinochchi
Люди спасаются

Шри-Джаяварденепура-Котте, 8 октября 2018, 10:10 — REGNUM  На Шри-Ланке в результате проливных ливней пострадали более 10 тыс. человек, сообщает Business Standart со ссылкой на официального представителя Центра по борьбе со стихийными бедствиями островного государства Прадипа Кодиппили.

По его словам, обильные осадки спровоцировали наводнения в городах Бадулла, Калутара, Галле и Кегалле. Оттуда были эвакуированы тысячи семей, сейчас все они находятся в лагерях временного размещения.

Напомним, в мае в результате наводнений и сильнейших ливней в юго-западной части острова Шри-Ланка были эвакуированы более шести тысяч человек, восемь человек погибли.

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