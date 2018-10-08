Под Усть-Лугой в Ленобласти разбился микроавтобус: есть погибший и раненые

Усть-Луга, Ленинградская область, , 09:57 — REGNUM Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter стал участником ДТП у деревни Косколово в Кингисеппском районе Ленинградской области утром 8 октября. В результате аварии один человек погиб, шесть человек получили ранения и травмы.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 07:40 на 41 км подъезда к порту Усть-Луга.

Микроавтобус наехал на силовые ограждения дороги и опрокинулся. Это привело к трагическим последствиям.

Мужчина на вид 25 лет скончался на месте, два пассажира госпитализированы в тяжелом состоянии, еще у четверых — многочисленные травмы.

«Личности пострадавших и степень тяжести полученных травм устанавливаются. По данному факту проводится проверка», — отметили в УГИБДД.

Добавим, что на месте ДТП работала дежурная смена 70 пожарно-спасательной части Ленинградской области (три сотрудника и одна единица техники).

Напомним, что сегодня в Петербурге и Ленобласти на дорогах возникла гололедица, что уже привело к нескольким массовым авариям.

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