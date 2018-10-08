Понедельник, 8 Октября 2018 года
11:36:50 МСК

Под Усть-Лугой в Ленобласти разбился микроавтобус: есть погибший и раненые

Происшествия

Микроавтобус попал в аварию на западе Ленобласти

Усть-Луга, Ленинградская область, 8 октября 2018, 09:57 — REGNUM  Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter стал участником ДТП у деревни Косколово в Кингисеппском районе Ленинградской области утром 8 октября. В результате аварии один человек погиб, шесть человек получили ранения и травмы.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 07:40 на 41 км подъезда к порту Усть-Луга.

Микроавтобус наехал на силовые ограждения дороги и опрокинулся. Это привело к трагическим последствиям.

Мужчина на вид 25 лет скончался на месте, два пассажира госпитализированы в тяжелом состоянии, еще у четверых — многочисленные травмы.

«Личности пострадавших и степень тяжести полученных травм устанавливаются. По данному факту проводится проверка», — отметили в УГИБДД.

Добавим, что на месте ДТП работала дежурная смена 70 пожарно-спасательной части Ленинградской области (три сотрудника и одна единица техники).

Напомним, что сегодня в Петербурге и Ленобласти на дорогах возникла гололедица, что уже привело к нескольким массовым авариям.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге и Ленобласти — первый гололед

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить