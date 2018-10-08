В Реутове пожарные справились с огнем на территории строительного рынка

Реутов, Московская область, , 09:45 — REGNUM В подмосковном Реутове ликвидировано возгорание на территории строительного рынка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

Отмечается, что локализация горения на площади 450 кв. метров произошла в 06:40, а полностью открытое пламя было погашено в 06:55. Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре на строительном рынке «Владимирский тракт» поступило в понедельник, 8 октября в 02:40 ночи. В тушении пожара принимали участие 82 человека и 25 единиц специальной техники, добавили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Саратове были эвакуированы 400 посетителей торгово-развлекательного центра. По данным МЧС РФ, в кафе на втором этаже здания произошло возгорание фритюрницы.

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