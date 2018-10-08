Понедельник, 8 Октября 2018 года
11:36:09 МСК

В Реутове пожарные справились с огнем на территории строительного рынка

Происшествия

Сообщение о пожаре на строительном рынке «Владимирский тракт» поступило в понедельник, 8 октября в 02:40 ночи

Реутов, Московская область, 8 октября 2018, 09:45 — REGNUM  В подмосковном Реутове ликвидировано возгорание на территории строительного рынка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

Отмечается, что локализация горения на площади 450 кв. метров произошла в 06:40, а полностью открытое пламя было погашено в 06:55. Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре на строительном рынке «Владимирский тракт» поступило в понедельник, 8 октября в 02:40 ночи. В тушении пожара принимали участие 82 человека и 25 единиц специальной техники, добавили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Саратове были эвакуированы 400 посетителей торгово-развлекательного центра. По данным МЧС РФ, в кафе на втором этаже здания произошло возгорание фритюрницы.

Читайте также: В Саратове 400 человек эвакуированы из горящего торгового центра

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в учреждениях торговли
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить