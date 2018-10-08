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ВСУ семь раз обстреляли населенные пункты ЛНР

Происшествия

Обстрел велся из минометов, гранатометов и других орудий

ВСУ семь раз обстреляли населенные пункты ЛНР
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Луганск, 8 октября 2018, 09:28 — REGNUM  Семь раз украинские войска обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 7 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Под обстрел попали пгт Донецкий и Калиново, села Лозовое, Сокольники, Калиновка, поселок Михайловка.

Напомним, Минскими соглашениями запрещено применять в Донбассе минометы и артиллерийские орудия. Тем не менее украинские войска игнорируют любые договоренности, как Минские соглашения, так и соглашение о перемирии и о разводе сил.

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Артобстрелы республик Донбасса
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