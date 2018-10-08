Тверь: фигуранта дела о ДТП с маршруткой отправили под домашний арест

Тверь, , 09:18 — REGNUM Директор ООО «ТрансАвто», которое эксплуатировало микроавтобус, попавший в ДТП 5 октября в Тверской области, решением суда отправлен под домашний арест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР по региону. Решение суд принял 7 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 5 октября рядом с деревней Некрасово Калининского района столкнулись микроавтобус, перевозивший пассажиров, и автобус Лиаз. В результате погибли 13 человек — пассажиры и водитель микроавтобуса, три человека в больнице. СКР возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель микроавтобуса: он разговаривал по телефону за рулем и выехал на встречную полосу движения. Директор ООО «ТрансАвто», которой и принадлежал автобус, был задержан 6 октября.

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