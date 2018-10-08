«Вандалы или конкуренты»: В Тюмени «очернили» офисы лингвистического центра

Тюмень, , 09:58 — REGNUM В Тюмени фасады трёх офисов одного из языковых центров были измазаны чёрной краской. Руководители учебного центра обратились в полицию с заявлением, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Представитель организации Татьяна Федорович предполагает, что это вандалы или конкуренты. Руководство обратилось в полицию, просматриваются записи видеонаблюдения. В УМВД по Тюменской области сообщают о начале следственных действий.

Отметим, что по данным системы 2ГИС, в Тюмени работает 15 офисов данного учебного центра. И помимо него в столице Тюменской области действуют 176 центров и учреждений, предоставляющих услуги обучения иностранным языкам. Конкуренция действительно высока.

Что касается вандализма, то самым громким недавним случаем был разбитый знак «Я люблю Тюмень», расположенный у тюменской набережной. Как выяснилось, к нему «приложился» 3 сентября один из студентов колледжей.