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В Германии в промзоне сгорели два здания

Происшествия

По предварительным данным полиции, пострадавших нет

Нойенкирхен, Германия, 8 октября 2018, 08:37 — REGNUM  В ночь на 8 октября в промышленной зоне в немецкой коммуне Нойенкирхен (Северный Рейн — Вестфалия) произошел крупный пожар, передает телеканал N-TV.

Огонь мгновенно вспыхнул в здании компании, занимающейся спринклерными системами. Вскоре пламя перекинулось на соседнее здание, где располагалась фирма по внутренней отделке помещений.

Прибывшие на место пожарные предотвратили дальнейшее распространения огня и боролись с пожаром до утра. Следователи еще не приступили к своей работе, поэтому данных о размере ущерба и причинах пожара еще нет.

По предварительным данным полиции, пострадавших не обнаружено.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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