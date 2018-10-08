В Германии в промзоне сгорели два здания

Нойенкирхен, Германия, , 08:37 — REGNUM В ночь на 8 октября в промышленной зоне в немецкой коммуне Нойенкирхен (Северный Рейн — Вестфалия) произошел крупный пожар, передает телеканал N-TV.

Огонь мгновенно вспыхнул в здании компании, занимающейся спринклерными системами. Вскоре пламя перекинулось на соседнее здание, где располагалась фирма по внутренней отделке помещений.

Прибывшие на место пожарные предотвратили дальнейшее распространения огня и боролись с пожаром до утра. Следователи еще не приступили к своей работе, поэтому данных о размере ущерба и причинах пожара еще нет.

По предварительным данным полиции, пострадавших не обнаружено.

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