В Реутове локализован пожар на строительном рынке

Реутов, Московская область, , 07:45 — REGNUM В подмосковном Реутове пожарные локализовали возгорание на строительном рынке. Об этом сообщает 8 октября пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

Отмечается, что в 06:40 утра возгорание второго ранга сложности было локализовано на площади в 450 квадратных метров. Ранее в ведомстве отметили, что сообщение о пожаре на строительном рынке «Владимирский тракт» поступило в понедельник в 02:40.

К тушению пламени привлечены 82 человека и 25 единиц специальной техники, добавили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в результате пожара одноэтажного нежилого строения на территории промышленной зоны в подмосковном Подольске пострадал один человек.

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