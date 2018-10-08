12 погибших и 188 раненых — итоги землетрясения на Гаити

Нью-Йорк, США, , 07:43 — REGNUM Организация Объединенных Наций (ООН) выразила соболезнования семьям погибших при землетрясении на Гаити 6−7 октября, сообщает агентство Prensa Latina.

Специальный представитель генерального секретаря ООН Хелен Ла Лиме поддержала правительство Гаити, отметив, что группа стран работает вместе с властями пострадавшего государства, чтобы оказать помощь, если это будет необходимо.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования народу и правительству Гаити и подтвердил готовность организации оказать поддержку.

В результате двух землетрясений в течение менее чем 24 часов на северо-западе Гаити погибли 12 человек, 188 получили ранения. В городах Пор-де-Пе, Гро-Морн и на острове Тортю разрушено множество зданий.

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