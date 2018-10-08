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В Иркутске под колесами трамвая погиб восьмилетний ребенок

Происшествия

Школьник вышел из трамвая и стал обходить его спереди

В Иркутске под колесами трамвая погиб восьмилетний ребенок
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трамвай

Иркутск, 8 октября 2018, 07:25 — REGNUM  В Иркутске трамвай насмерть сбил восьмилетнего ребенка, сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 8 октября около 7:30 по местному времени на перекрестке улиц Ушаковская и Напольная.

По предварительной информации, школьник вышел из трамвая и стал обходить его спереди. В этот момент общественный транспорт начал движение и наехал на ребенка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иркутске в результате дорожно-транспортного происшествия на мосту с участием трех автомобилей погибли три человека.

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Дорожно-транспортные происшествия
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