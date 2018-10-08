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В ОБСЕ призвали к скорейшему расследованию убийства болгарской журналистки

Происшествия

Представитель организации подчеркнул, что следует выяснить, связано ли убийство Мариновой с ее деятельностью в качестве журналистки

Вена, 8 октября 2018, 07:16 — REGNUM  Шокирующее убийство в Болгарии журналистки Виктории Мариновой необходимо как можно быстрее расследовать. Об этом заявил представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

По словам представителя международной организации, он «шокирован ужасным убийством в Болгарии журналистки Виктории Мариновой, занимавшейся расследованиями».

Также Дезир призвал правоохранителей к скорейшему расследованию преступления и заверил, что будет внимательно наблюдать за ходом дела. Кроме того, он подчеркнул, что следует выяснить, связано ли убийство Мариновой с ее деятельностью в качестве журналистки.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября тело журналистки Виктории Мариновой, занимавшейся расследованием возможного хищения финансовых средств из фондов ЕС, обнаружили в парке болгарского города Русы. По данным полиции, женщину ударили по голове, а затем задушили. Кроме того, полицейские заявили, что погибшая подверглась сексуальному насилию.

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