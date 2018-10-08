В Нью-Йорке убит рэпер Hollywood Play

Нью-Йорк, США, , 05:54 — REGNUM Музыкант Фрэнк Снайдер, известный под псевдонимом Hollywood Play, убит неизвестным в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post.

Ночью 7 октября 35-летний рэпер находился возле клуба Tavern Lounge, где отмечал свой день рождения. К зданию подъехал черный автомобиль, из него вышел вооруженный мужчина и открыл огонь.

Рэпер получил ранения и был госпитализирован, однако врачи оказались бессильны — Снайдер скончался. По словам бармена клуба, злоумышленник старался попасть именно в рэпера, но полиция пока не подтверждает эти сведения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в штате Флорида был убит 20-летний рэпер XXXTentacion. Обвиняемыми по делу об убийстве и ограблении проходят четыре человека в возрасте 20−24 лет.

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