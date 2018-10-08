В штате Флорида из-за шторма «Майкл» введен режим ЧС

Таллахасси, США, , 05:30 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации объявлен в 26 из 67 округов американского штата Флорида из-за усиления тропического шторма «Майкл». Об этом говорится в заявлении губернатора штата Рика Скотта.

Власти штата намерены подготовиться к удару стихии. В готовность приведены 500 членов национальной гвардии США.

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По данным американского национального центра по слежению за ураганами (NHC), шторм находится на 170 км юго-восточнее острова Консумель в Мексике и на 230 км юго-западнее западной оконечности Кубы. Максимальная скорость ветра достигает 95 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре ураган «Флоренс» обрушился на Восточное побережье США. От урагана и его последствий погибли 37 человек.

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