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В УФСИН рассказали о подавлении бунта в колонии Омска

Происшествия

Зачинщики не оказали сопротивления

В УФСИН рассказали о подавлении бунта в колонии Омска
Иллюстрация: Фсин.рф
Спецназ ФСИН

Омск, 8 октября 2018, 05:18 — REGNUM  Зачинщики беспорядков в омской ИК-6 изолированы от других осужденных. Устанавливаются лидеры, призывавшие к неповиновению, сообщает пресс-служба УФСИН России по Омской области.

Отмечается, что «отрицательно настроенные» осужденные требовали пользования сотовыми телефонами, свободного перемещения по территории колонии и освобождения из штрафных изоляторов нарушителей режима содержания. Беспорядки были пресечены, их зачинщики не оказали сопротивления.

«Пострадавших нет. Ситуация в подразделении находится под контролем», — пояснили в ведомстве.

Оружие и спецсредства при наведении порядка в колонии не применялись. Вся операция снята на видео.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске в исправительной колонии между заключенными произошел конфликт, в ходе которого пострадали более 20 человек. По факту массовой драки возбуждено уголовное дело.

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