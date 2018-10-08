Оцепление бунтующей омской колонии попало на видео

Омск, , 03:26 — REGNUM Исправительная колония в Омске, где произошли беспорядки, оцеплена правоохранителями. Соответствующий ролик опубликован в группе Readovka соцсети «Вконтакте».

Видео снято из проезжающего мимо колонии автомобиля. В кадре видны силовики, стоящие в том числе вдоль моста, по которому движутся машины.

«Со всех сторон всё оцеплено, мост оцеплен», — говорит за кадром оператор, уточняя, что проезд под мост запрещен.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября стало известно о конфликте между двумя группами заключенных омской колонии №6. Несколько десятков человек «попытались склонить на свою сторону других осужденных», надеясь потребовать послабления режима.

По предварительным данным, пострадали более 20 человек. По факту ЧП в исправительном учреждении возбуждено уголовное дело.

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