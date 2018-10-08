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Петербургский бизнесмен возвращен после стодневного плена в Абхазии

Происшествия

20 июня Максима Яковлева увезли из гостиницы в Новом Афоне

Санкт-Петербург, 8 октября 2018, 02:31 — REGNUM  Предприниматель Максим Яковлев вернулся в Санкт-Петербург, проведя более ста дней в плену в Абхазии. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Самолет, вернувший похищенного бизнесмена на родину, приземлился в «Пулково» утром 7 октября. Правоохранители побеседовали с Яковлевым, после чего он отправился домой.

В июле Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело о похищении предпринимателя. Отмечается, что Яковлев должен явиться в СК 8 октября.

53-летний бизнесмен был похищен вооруженными мужчинами в городе Новый Афон 20 июня. В номере отеля, где остановился Яковлев, был найден тайник с крупной суммой денег. За освобождение петербуржца похитители требовали 200 млн рублей.

Максиму Яковлеву принадлежат компания «Полиграфоформление» и доля в ТРК «Гранд Каньон». Он также является миноритарным акционером Кировского завода.

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