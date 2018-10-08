Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в Кишинёве

Кишинёв, , 01:57 — REGNUM После взрыва в многоэтажном жилом доме в Кишинёве, унесшем жизни троих человек, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Молдавии.

По предварительной версии, в одной из квартир взорвался газовый баллон, установленный незаконно. В доме установлены электроплиты, использование газа проектом не предусмотрено.

В настоящее время продолжается разбор завалов на месте взрыва. Остается вероятность, что в поврежденных квартирах находятся люди.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошел вечером 6 октября на Московском проспекте в Кишиневе. Известно о троих погибших, это мужчина, женщина и ребенок. Еще пять человек пострадали.

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