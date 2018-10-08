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Под Саратовом в ДТП с автобусом погиб один человек

Происшествия

Еще три человека получили травмы

Саратов, 8 октября 2018, 00:53 — REGNUM  Авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей произошла в Саратовской области. Один человек погиб, еще трое травмированы, сообщают «Вести».

ДТП произошло в Саратовском районе вечером 7 октября. С автобусом столкнулись Nissan и ЗАЗ. Пассажиры автобуса, по предварительным данным, не пострадали.

На месте ЧП работают экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в городе Балаково столкнулись два транспортных средства — вахтовый автобус Ford Transit и легковой автомобиль Hyundai Getz. Пострадали пять человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Саратовской области столкнулись автобус и автомобиль

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Аварии пассажирского автотранспорта
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