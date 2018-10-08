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В ОБСЕ шокированы убийством журналистки в Болгарии

Происшествия

Тело Виктории Мариновой нашли в парке города Русы

В ОБСЕ шокированы убийством журналистки в Болгарии
Убийство

Вена, 8 октября 2018, 00:22 — REGNUM  Жестокое убийство болгарской журналистки Виктории Мариновой повергает в шок. Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

«Я шокирован ужасным убийством в Болгарии журналистки Виктории Мариновой, занимавшейся расследованиями», — цитирует Дезира пресс-служба организации.

Представитель ОБСЕ призвал к скорейшему расследованию преступления и заверил, что будет внимательно следить за ходом дела. Необходимо выяснить, связано ли убийство с профессиональной деятельностью Мариновой, добавил Дезир.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября журналистку Викторию Маринову нашли мертвой в парке города Русы. Её ударили по голове и задушили. В МВД Болгарии также подтвердили, что женщина подверглась сексуальному насилию. Маринова занималась расследованием возможного хищения финансовых средств из фондов ЕС.

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