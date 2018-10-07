В Болгарии убили журналистку

София, , 23:38 — REGNUM В Болгарии совершено нападение на тележурналистку и ведущую канала TVN Викторию Маринову. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в субботу, 6 октября, в парке в городе Русе.

«Журналистка была жестоко убита в городе Русе», — передает вещатель.

В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск причастных к данному преступлению.

Отметим, что в последнее время Маринова занималась расследованием возможного хищения финансовых средств из фондов ЕС.

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