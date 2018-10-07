Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП в Москве

Москва, , 23:13 — REGNUM Микроавтобус Volkswagen Multivan с пассажирами наехал на парапет подземного перехода на юге Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе управления ГИБДД РФ по городу.

ДТП произошло в воскресенье, 7 октября, в районе д. 87 по Варшавскому шоссе. По последним данным, в результате инцидента пострадали три человека.

«Автомобиль Volkswagen Multivan … совершил наезд на парапет подземного перехода», — сказал источник.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Отметим, что всего в салоне микроавтобуса находились семь человек.

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