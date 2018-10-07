На юге Багдада взорвался заминированный автомобиль

Багдад, , 21:32 — REGNUM Взрывное устройство, заложенное в автомобиле, сработало на юге Багдада. Об этом сообщает SANA со ссылкой на свои источники.

Теракт произошел в воскресенье, 7 октября, в районе Ар-Рашид. По последним данным, в результате взрыва пострадали четыре человека.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 13 сентября 2018 г. в районе иракского города Байджи взорвалась бомба в автомобиле, который был припаркован рядом с рестораном. В результате инцидента погибли 6 человек.

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