Более 700 пожарных борются с огнём в национальном парке в Португалии

Лиссабон, , 21:01 — REGNUM Более 700 пожарных вступили в борьбу с огнём в национальном природном парке Португалии Синтра-Кашкайш, сообщает 7 октября агентство Associated Press.

Природный парк расположен неподалёку от Лиссабона, возгорание произошло в 40 км от города в ночь на воскресенье.

На данный момент от пожара пострадали 18 человек, из них 17 пожарных и один гражданский.

Представитель португальского ведомства по гражданской защите Андрэ Фернандес сообщил, что с территории, непосредственно прилегающей к зоне пожара, было эвакуировано около 350 человек.

В ликвидации пожара участвует авиация и наземная техника. О причинах возникновения пожара не сообщается.

Ранее сообщалось о крупном лесном пожаре в Португалии, который произошёл в августе этого года. При пожаре серьёзно пострадала пожилая женщина. К тушению огня привлекались более 1000 пожарных, 327 единиц наземной техники и семь самолётов.