В США в результате ДТП погибли 20 человек

Нью-Йорк, США, , 20:28 — REGNUM Лимузин свадебного кортежа столкнулся с другим транспортным средством (каким именно — не уточняется) в американском штате Нью-Йорк. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник в полиции.

ДТП произошло в минувшую субботу, 6 октября, около города Скохари. По последним данным, в результате происшествия погибли 20 человек.

«20 человек погибли в результате аварии в штате Нью-Йорк», — сообщил источник в полиции.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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