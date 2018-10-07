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В США в результате ДТП погибли 20 человек

Происшествия

ДТП произошло в минувшую субботу, 6 октября, около города Скохари

Нью-Йорк, США, 7 октября 2018, 20:28 — REGNUM  Лимузин свадебного кортежа столкнулся с другим транспортным средством (каким именно — не уточняется) в американском штате Нью-Йорк. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник в полиции.

ДТП произошло в минувшую субботу, 6 октября, около города Скохари. По последним данным, в результате происшествия погибли 20 человек.

«20 человек погибли в результате аварии в штате Нью-Йорк», — сообщил источник в полиции.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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Дорожно-транспортные происшествия
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