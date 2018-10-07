Два человека погибли под колесами электропоезда в Подмосковье

Наро-Фоминск, Московская область, , 20:02 — REGNUM Двое молодых мужчин погибли под колёсами электропоезда в Наро-Фоминском городском округе Московской области, сообщает 7 октября пресс-служба следственного управления на транспорте СК РФ по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошёл на железнодорожной станции «Кокошкино» Наро-Фоминского района. Двое молодых людей были смертельно травмированы в 400 метрах от установленного наземного перехода.

Два молодых парня, возрастом 24 и 21 год, погибли, переходя железнодорожное полотно в неположенном месте.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следственный комитет проводит мероприятия, необходимые для установления всех причин и обстоятельств инцидента. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, что ранее, в августе этого года, в подмосковном Щёлково погиб, попав под поезд, молодой человек., переходивший железную дорогу в неположенном месте.