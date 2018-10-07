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Жертвами землетрясения в Индонезии стали более 1900 человек

Происшествия

Серия землетрясений, вызвавших цунами, произошла у берегов Индонезии 28 сентября

Джакарта, 7 октября 2018, 19:32 — REGNUM  Более 1900 человек погибли в результате землетрясения и возникшего из-за него цунами в Индонезии. Об этом передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на свои источники.

«Число погибших от землетрясения и цунами в Сулавеси в Индонезии выросло до 1944 человек», — передает вещатель.

Отмечается, что без вести пропавшими числятся 683 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, серия землетрясений, вызвавших цунами, произошла у берегов Индонезии 28 сентября. Гигантская волна обрушилась на остров Сулавеси.

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Землетрясения
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