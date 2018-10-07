После массовой драки в колонии в Омске возбуждено дело

Омск, , 18:35 — REGNUM По факту массовой драки в исправительной колонии №6 в Омске возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.321 Уголовного кодекса Российской Федерации (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Омской области.

«На месте происшествия работают следователи… — говорится в сообщении. — Проводятся следственные действия».

7 октября пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что в исправительной колонии №6 в Омске произошла массовая драка между двумя группами заключенных.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали более 20 человек.

Читайте также: В омской колонии №6 произошел бунт