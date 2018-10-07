В центре Парижа произошла стрельба

Париж, , 18:39 — REGNUM Два человека пострадали в результате стрельбы в центре Парижа, сообщает 7 октября France Soir.

Стрельба произошла на одной из главных улиц столицы Франции — авеню Георга V, одном из престижных районов Парижа.

Злоумышленники обстреляли автомобиль Smart, в котором находились водитель и пассажир. Пострадавшие в тяжёлом состоянии госпитализированы в две разные больницы города.

Стрелявшие скрылись с места происшествия на мотоциклах.

На месте инцидента работают следователи, криминалисты и представитель прокуратуры Парижа. По предварительной версии, причиной инцидента стало сведение счётов между криминальными группировками.

Напомним, что в этом году, в июле, произошла перестрелка во французском городе Бон. В результате инцидента пострадали семь человек, получившие огнестрельные ранения.