Обыски в УМВД Нижневартовска: полицейских подозревают во взятках

Нижневартовск, Югра, , 17:14 — REGNUM Следователи СКР проводят обыски в подразделениях УМВД России по городу Нижневартовску (ХМАО). Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России по Тюменской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Югре.

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Нижневартовску. Его подозревают во взятке.

Следователи полагают, что в 2015 году подозреваемый получил от бизнесмена взятку в размере 80 тысяч рублей за укрывательство незаконной торговли алкоголем. Проверяется информация о сокрытии правонарушений, совершённых другими представителями малого бизнеса. Также выясняется причастность других сотрудников органов внутренних дел ко взяткам и замалчиваниям правонарушений коммерсантов.

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