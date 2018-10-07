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Вертолеты коалиции США вывезли боевиков ИГ* из Дейр-эз-Зора — СМИ

Происшествия

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дамаск, 7 октября 2018, 16:09 — REGNUM  Вертолеты международной коалиции, возглавляемой США, эвакуировали боевиков группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на местные источники.

По их данным, 6 октября вертолёты коалиции эвакуировали из поселка Аш-Шаафа несколько боевиков.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что США нарушают устав ООН, размещая свои силы на территории Сирии без приглашения президента Башара Асада и санкции ООН.

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Война в Сирии
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