ДНР: ВСУ нарушили режим прекращения огня 21 раз

Донецк, , 16:14 — REGNUM За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил в ходе брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Безсонов сообщил об обстреле 12 населённых пунктов ДНР. На Горловском направлении были обстреляны районы населенных пунктов Доломитное, Широкая Балка и поселок шахты Гагарина. На Донецком направлении огонь вёлся по районам населенных пунктов Спартак, поселок шахты Трудовская Донецка, Ясиноватая, Крутая Балка и району аэропорта. На Мариупольском направлении подверглись обстрелам районы населенных пунктов Ленинское, Саханка, Коминтерново и Новая Таврия.

Как пояснил Безсонов, обстрел вёлся из крупнокалиберных пулемётов, миномётов калибра 120 и 82 мм, гранатомётов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один из военнослужащих НМ ДНР получил ранение, несовместимое с жизнью. Безсонов выразил соболезнования родственникам погибшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстрелах территории ДНР со стороны ВСУ, в результате которых была повреждена линия электропередч.

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