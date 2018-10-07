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В омской колонии №6 произошел бунт

Происшествия

Силовики оцепили территорию колонии

Омск, 7 октября 2018, 15:59 — REGNUM  В омской исправительной колонии №6 произошла массовая драка между двумя группами заключенных. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

По данным ведомства, между двумя группами заключенных, произошел конфликт. Уточняется, что несколько десятков человек «попытались склонить на свою сторону других осужденных», для того, чтобы потребовать послабления режима. Когда те отказались, начался конфликт.

По данным ФСИН из-за беспорядков в колонии пострадали несколько заключенных. Точное число пострадавших не уточняется.

Сейчас территорию колонии оцепили отряды силовиков. Идут переговоры с заключенными, которые выдвинули требования.

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