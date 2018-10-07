Возбуждино уголовное производство по факту отравления детей на Украине

Нетешин, Украина, , 15:32 — REGNUM Массовое отравление произошло в детском саду города Нетешина Хмельницкой области на Украине. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сообщается, что дети с симптомами острого кишечного отравления стали поступать в больницы города Нетешина 4 октября. В этот день в больницу попали четыре человека: воспитатель и трое детей. Больные продолжали поступать в лечебное учреждение 5 и 6 октября.

На сегодняшний день в больнице находятся 36 больных, из них 29 детей до 17 лет и 7 взрослых.

Для установления причин произошедшего и для локализации вспышки заболевания экспертами лабораторного центра начато эпидемиологическое расследование и проводится ряд противоэпидемических мероприятий.

Также следователями Национальной полиции открыто уголовное производство по статье «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений» УК УКраины. Статья предусматривает ответственность в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в середине сентября на Украине произошло массовое отравление учащихся школы в городе Днепр. Тогда были госпитализированы около 40 человек.

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