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Обыски проходят в управлении полиции в Нижневартовске

Происшествия

Обыски проводят сотрудники полиции из управления собственной безопасности, а также сотрудники ФСБ

Нижневартовск, Югра, 7 октября 2018, 14:02 — REGNUM  Управление министерства внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному округу совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности проводит обыски в полиции Нижневартовска. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба МВД России.

Уточняется, что обыски проводят сотрудники оперативно-розыскной части управления собственной безопасности УМВД Нижневартовска. В проведении обыска также задействованы сотрудники ФСБ. Предполагается, что к делу подключится следственный комитет.

«Если вина сотрудников после окончания мероприятия будет установлена, то данные сотрудники будут уволены и привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству», — заявили в пресс-службе УМВД по Югре.

При этом в чем именно могут быть виноваты полицейские Нижневартовска и с чем связана данная ситуация в пресс-службе не пояснили.

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