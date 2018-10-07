Обыски проходят в управлении полиции в Нижневартовске

Нижневартовск, Югра, , 14:02 — REGNUM Управление министерства внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному округу совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности проводит обыски в полиции Нижневартовска. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба МВД России.

Уточняется, что обыски проводят сотрудники оперативно-розыскной части управления собственной безопасности УМВД Нижневартовска. В проведении обыска также задействованы сотрудники ФСБ. Предполагается, что к делу подключится следственный комитет.

«Если вина сотрудников после окончания мероприятия будет установлена, то данные сотрудники будут уволены и привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству», — заявили в пресс-службе УМВД по Югре.

При этом в чем именно могут быть виноваты полицейские Нижневартовска и с чем связана данная ситуация в пресс-службе не пояснили.