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Экс-депутат парламента Армении застрелив коллегу совершил самоубийство

Происшествия

Между экс-депутатами существовал имущественный спор, для разрешения которого они встретились в одном из ресторанов Еревана

Экс-депутат парламента Армении застрелив коллегу совершил самоубийство
Иллюстрация:  shamshyan.com
Арутюн Карагёзян

Ереван, 7 октября 2018, 13:18 — REGNUM  Подозреваемый в убийстве экс-депутата парламента Армении Каро Карапетяна бывший депутат Арутюн Карагезян найден мертвым, сообщает полиция Армении.

«Обнаружен также пистолет. По предварительной версии, он совершил самоубийство», — сказала советник председателя Следственного комитета Армении Сона Трузян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Каро Карапетян был убит поздно вечером 6 октября в одном из ресторанов. В убийстве подозревался Арутюн Карагёзян. Между экс-депутатами существовал имущественный спор, для разрешения которого они встретились в одном из ресторанов Еревана. По данным армянских СМИ Карагёзян был должен Карапетяну большую сумму.

Читайте ранее в этом сюжете: В Армении экс-депутат застрелил коллегу по фракции: СМИ

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