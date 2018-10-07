Экс-депутат парламента Армении застрелив коллегу совершил самоубийство

Ереван, , 13:18 — REGNUM Подозреваемый в убийстве экс-депутата парламента Армении Каро Карапетяна бывший депутат Арутюн Карагезян найден мертвым, сообщает полиция Армении.

«Обнаружен также пистолет. По предварительной версии, он совершил самоубийство», — сказала советник председателя Следственного комитета Армении Сона Трузян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Каро Карапетян был убит поздно вечером 6 октября в одном из ресторанов. В убийстве подозревался Арутюн Карагёзян. Между экс-депутатами существовал имущественный спор, для разрешения которого они встретились в одном из ресторанов Еревана. По данным армянских СМИ Карагёзян был должен Карапетяну большую сумму.

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