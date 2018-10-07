Найдены тела двух дайверов, пропавших в затопленном кузбасском карьере

Джакарта, , 12:18 — REGNUM В Кузбассе спасатели обнаружили тела двух пропавших в затопленном карьере дайверов из Новосибирска. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Кемеровской области.

Напомним, что две группы аквалангистов — три и пять человек — приехали на старый затопленный карьер, который расположен в 4 км от села Красное Ленинск-Кузнецкого района. Карьер имеет глубину 70 метров и не предназначен для погружения. Дайверы делают это на свой страх и риск.

Первой погружалась группа из трех человек. Но на поверхность всплыл только один из них. Вторая группа не смогла помочь пропавшим. На место были вызваны спасатели и полиция.

В итоге спасатели обнаружил в карьере тела двух дайверов. Один из них уже поднят на поверхность, работы по подъему второго продолжаются.

Следствие установит причину их гибели.

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