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Найдены тела двух дайверов, пропавших в затопленном кузбасском карьере

Происшествия

Погружение оказалось смертельным

Найдены тела двух дайверов, пропавших в затопленном кузбасском карьере
Ben_Kerckx
Дайверы

Джакарта, 7 октября 2018, 12:18 — REGNUM  В Кузбассе спасатели обнаружили тела двух пропавших в затопленном карьере дайверов из Новосибирска. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Кемеровской области.

Напомним, что две группы аквалангистов — три и пять человек — приехали на старый затопленный карьер, который расположен в 4 км от села Красное Ленинск-Кузнецкого района. Карьер имеет глубину 70 метров и не предназначен для погружения. Дайверы делают это на свой страх и риск.

Первой погружалась группа из трех человек. Но на поверхность всплыл только один из них. Вторая группа не смогла помочь пропавшим. На место были вызваны спасатели и полиция.

В итоге спасатели обнаружил в карьере тела двух дайверов. Один из них уже поднят на поверхность, работы по подъему второго продолжаются.

Следствие установит причину их гибели.

Читайте ранее в этом сюжете: На затопленном карьере в Кузбассе пропали двое дайверов

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