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За сутки в Афганистане ликвидировали 57 боевиков

Происшествия

Спецоперация проводилась в 13 провинциях

За сутки в Афганистане ликвидировали 57 боевиков
Иллюстрация: Tasnimnews.com
Террористы. Афганистан

Кабул, 7 октября 2018, 11:31 — REGNUM  За минувшие сутки в Афганистане правительственные силы ликвидировали по меньшей мере 57 боевиков. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает телеканал Tolo News.

Войсковые операции проводили национальные силы самообороны и безопасности Афганистана совместно с военно-воздушными силами в страны в 13 провинциях.

Силовикам удалось ликвидировать 57 боевиков, ещё восемь боевиков получили ранения. В ходе спецоперации также было уничтожено оружие боевиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Афганистане правительственные силы, поддерживаемые США, ведут борьбу против радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое контролирует обширные сельские районы страны. Также в Афганистане усиливается присутствие террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), члены которой бегут с Ближнего Востока, где они потерпели поражение в борьбе с Россией.

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