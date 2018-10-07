Пожар вспыхнул в Подмосковье на территории промышленной зоны

Подольск, Москва, , 10:23 — REGNUM Пожар вспыхнул на территории промышленной зоны в подмосковном Подольске, сообщает 7 октября ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену в Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) в 07:54 утра.

Загорелось одноэтажное нежилое строение. На место возгорания выехала оперативная группа Подольского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии на место происшествия пожарными было установлено, что горит металлическое помещение площадью 10 на 35 метров. Оно пристроено к трёхэтажному зданию.

К ликвидации пожара привлечены 21 единица техники и 76 человек личного состава.

Сообщается об одном пострадавшем, он передан медикам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара в жилом многоэтажном доме в городе Москве. Пожарными было спасено восемь человек, пострадавшие были госпитализированы.