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Пожар вспыхнул в Подмосковье на территории промышленной зоны

Происшествия

Площадь возгорания составляет 350 кв. метров

Пожар вспыхнул в Подмосковье на территории промышленной зоны
Иллюстрация: 50.mchs.gov.ru
Пожарные

Подольск, Москва, 7 октября 2018, 10:23 — REGNUM  Пожар вспыхнул на территории промышленной зоны в подмосковном Подольске, сообщает 7 октября ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену в Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) в 07:54 утра.

Загорелось одноэтажное нежилое строение. На место возгорания выехала оперативная группа Подольского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии на место происшествия пожарными было установлено, что горит металлическое помещение площадью 10 на 35 метров. Оно пристроено к трёхэтажному зданию.

К ликвидации пожара привлечены 21 единица техники и 76 человек личного состава.

Сообщается об одном пострадавшем, он передан медикам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара в жилом многоэтажном доме в городе Москве. Пожарными было спасено восемь человек, пострадавшие были госпитализированы.

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