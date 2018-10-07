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При пожаре в жилом доме в Москве пострадали люди

Происшествия

Пожар произошёл поздно ночью 6 октября

При пожаре в жилом доме в Москве пострадали люди
Джон Кольер. Пожар (фрагмент)

Москва, 7 октября 2018, 10:21 — REGNUM  Несколько человек пострадало в результате пожара в жилом доме города Москвы, сообщает 7 октября пресс-служба МЧС РФ по городу.

Сообщение о пожаре в квартире жилого дома на улице Чертановская поступило в 03:55 утра.

Пожарно-спасательные подразделения при приезде на место происшествия обнаружили возгорание мебели и личных вещей граждан в квартире на 7-м этаже многоэтажного здания. Общая площадь возгорания составила около 20 кв. м.

Пожар был полностью ликвидирован менее чем за час благодаря слаженной работе пожарных.

Также сообщается, что пожарными было спасено восемь человек, некоторые из них пострадали. Пострадавшие были госпитализированы.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в бомбоубежище в Рязанском районе Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-востоке Москвы произошёл пожар в бомбоубежище

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Пожары в жилых домах
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