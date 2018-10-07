У берегов Гаити произошло землетрясение

Порт-о-Пренс, , 07:41 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 произошло сегодня, 7 октября, у берегов Гаити. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Подземные толчки были зафиксированы ведомством в 00:11 (03:11 по мск).

Эпицентр землетрясения рапологался в 19 км от города Пор-де-Пе и на таком же расстоянии от столицы Республики Гаити, Порт-о-Пренс.

Очаг подземных толчков находился на глубине около 15 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях нет.

Напомним, ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,8 на острове Сицилия в Италии. Эпицентр землетрясения находился на территории коммуны Санта-Мария-ди-Ликодия. В результате землетрясения произошло обрушение карнизов у нескольких зданий. несколько человек получили лёгкие травмы.