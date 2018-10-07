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На затопленном карьере в Кузбассе пропали двое дайверов

Происшествия

Карьер не был предназначен для погружения

На затопленном карьере в Кузбассе пропали двое дайверов
Илья Дубровин © ИА Красная Весна
Кузбасс

Кемерово, 7 октября 2018, 07:19 — REGNUM  В Кемеровской области на затопленном карьере без вести пропали двое аквалангистов из Новосибирска. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба областного следственного управления СК.

Было установлено, что две группы аквалангистов — три и пять человек — приехали на затопленный карьер, который расположен в 4 км от села Красное Ленинск-Кузнецкого района.

Трое аквалангистов погрузились около 17:00 по местному времени 6 октября (13:00 по московскому времени). Через некоторое время выплыл только один дайвер. Вторая группа не смогла помочь найти пропавших. Через некоторое время они обратились в правоохранительные органы. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, следователи и спасатели.

На месте происшествия работают шесть спасателей-водолазов.

Что касается карьера, то его глубина составляет 70 м и он не предназначен для погружения. Аквалангисты едут туда на свой страх и риск.

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Происшествия на воде
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