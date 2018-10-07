На затопленном карьере в Кузбассе пропали двое дайверов

Кемерово, , 07:19 — REGNUM В Кемеровской области на затопленном карьере без вести пропали двое аквалангистов из Новосибирска. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба областного следственного управления СК.

Было установлено, что две группы аквалангистов — три и пять человек — приехали на затопленный карьер, который расположен в 4 км от села Красное Ленинск-Кузнецкого района.

Трое аквалангистов погрузились около 17:00 по местному времени 6 октября (13:00 по московскому времени). Через некоторое время выплыл только один дайвер. Вторая группа не смогла помочь найти пропавших. Через некоторое время они обратились в правоохранительные органы. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, следователи и спасатели.

На месте происшествия работают шесть спасателей-водолазов.

Что касается карьера, то его глубина составляет 70 м и он не предназначен для погружения. Аквалангисты едут туда на свой страх и риск.