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В Москве пьяный напал на женщину-фельдшера

Происшествия

Медику самой потребовалась помощь

В Москве пьяный напал на женщину-фельдшера
Нина Вележева, Николай Кузовкин. Стыдно! 1958

Москва, 7 октября 2018, 06:02 — REGNUM  Нетрезвый мужчина в центре Москвы набросился на женщину-фельдшера и ударил её по лицу. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба столичного главка СКР.

Инцидент произошел 6 октября. Медик пыталась оказать мужчине медицинскую помощь.

Отмечается, что врачу оказали помощь, её жизнь и здоровье вне опасности. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в российских регионах часто происходят нападения на врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев, а также на бригады скорой помощи. Так, в Москве в конце 2017 года неизвестный принялся стрелять из пневматики по карете «скорой помощи», однако травм никому не причинил. Медики обратились в полицию.

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Нападения на врачей
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