Число погибших при взрыве в Кишинёве выросло до трех

Кишинёв, , 03:37 — REGNUM Один из жильцов многоэтажного дома в Кишиневе, где произошел взрыв, скончался в больнице от полученных травм. Он стал третьей жертвой ЧП, заявил вице-мэр молдавской столицы Нистор Грозаву, сообщает 7 октября портал Sputnik.

Известно, что погибший мужчина родился в 1991 году. Под завалами остаются тела двух других погибших — женщины и ребенка.

Пятеро пострадавших находятся в больнице. Среди них — один сотрудник спасательной службы.

По данным генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, при взрыве пострадали около 120 квартир на 14−18 этажах. Не исключено, что под завалами остаются люди.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 6 октября на Московском проспекте в Кишиневе произошел взрыв. Жильцов эвакуировали.

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