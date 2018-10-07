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В Кишинёве два человека погибли при взрыве в жилом доме

Происшествия

Еще шесть человек пострадали, один из них — спасатель

Кишинёв, 7 октября 2018, 02:11 — REGNUM  В многоэтажном жилом доме в Кишинёве прогремел взрыв. Погибли два человека, один из них — ребенок, сообщает 7 октября портал Sputnik.

«На данный момент известно о двух погибших, среди них — ребенок», — заявила журналистам пресс-секретарь Государственного инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу.

Пушкашу опровергла появившиеся в СМИ сообщения о восьми погибших. Она уточнила, что еще шесть человек пострадали, один из них — спасатель. Все они госпитализированы.

Взрыв произошел на Московском проспекте вечером 6 октября. По одной из версий, в квартире на 16 этаже взорвался бытовой газ. Пострадали квартиры на нескольких этажах, из подъезда эвакуировали жильцов.

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Взрывы бытового газа
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