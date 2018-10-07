В Армении экс-депутат застрелил коллегу по фракции: СМИ

Ереван, , 01:55 — REGNUM Экс-депутат парламента Армении Каро Карапетян был застрелен 6 октября поздно вечером в Ереване, сообщает пресс-служба полиции Армении.

Карапетян, более известный как «Ювеци Каро», скончался в результате полученного огнестрельного ранения, ещё один человек с огнестрельными ранениями госпитализирован.

«6 октября, в районе 22:40 в полицейский отдел района Кентрон города Еревана поступил сигнал о том, что в одном из ресторанов на улице Арменакян прозвучали выстрелы. Несколько минут спустя в отдел района Кентрон были получены сигналы из разных медицинских центров Еревана. Сообщалось о том, что к ним с огнестрельными ранениями для оказания медицинской помощи были доставлены двое мужчин. Один из госпитализированных мужчин скончался.

На месте происшествия были обнаружены гильзы и пистолет. В результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий была выяснена личность подозреваемого в совершении данного преступления. Предпринимаются мероприятия в направлении его обнаружения», — говорится в сообщении пресс-службы Армении.

Убитый Каро Карапетян был членом партии «Процветающая Армения», членом одноимённой фракции в парламенте Армении в 2007—2017 гг. Как пишут армянские СМИ, Карапетян не имел никакого отношения к парламентской деятельности. Он занимался бизнесом, нередко оказывался героем криминальной хроники.

В 2009 году Карапетян, который до этого занимал довольно высокие посты в полиции Армении, несколько раз выстелил в односельчанина Артура Задояна, предварительно избив его. Но в итоге Карапетян был признан потерпевшим, а на Задояна завели уголовное дело. В последствии дело было прекращено.

Пока материал готовился к публикации в армянских СМИ появилась информация, что в убийстве Карапетяна подозревается другой бывший депутат парламента Арутюн Карагёзян («Карамели Арут»). По данным издания aysor. am между двумя экс-депутатами был имущественный спор, для разрешения которого они встретились в одном из ресторанов Еревана. Кстати, Карагёзян также состоял в партийной фракции «Процветающая Армения».