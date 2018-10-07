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В ДР Конго взрыв бензовоза унёс жизни 60 человек

Происшествия

Огонь перекинулся на жилые дома

Киншаса, 7 октября 2018, 01:48 — REGNUM  Бензовоз, столкнувшись с другим автомобилем, взорвался на западе Демократической Республики Конго. Погибли 60 человек, сообщает агентство France-Presse.

Авария произошла 6 октября в 120 км от Киншасы, в селении Мбуба. Огонь перекинулся на жилые дома.

По словам очевидцев, на месте происшествия находилось 53 тела погибших. Еще семь человек скончались от ожогов в больнице соседнего населенного пункта. Пострадали еще около ста человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Конго перевернулась большая лодка, на борту которой находилось не менее 60 человек. По меньшей мере 27 пассажиров погибли, еще 30 человек были спасены, судьба еще нескольких человек неизвестна.

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Дорожно-транспортные происшествия
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