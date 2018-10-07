В Германии осушат озеро, чтобы раскрыть убийство 25-летней давности

Берлин, , 00:54 — REGNUM Немецкие правоохранители намерены завершить расследование дела об исчезновении женщины в 1993 году. Для этого из озера Титьензе в районе Остерхольц (федеральная земля Нижняя Саксония) будет спущена вода, сообщает немецкий телеканал NDR.

По версии следствия, на дне озера находятся останки женщины и оружие преступления. Вероятно, это пистолет, который подозреваемый взял у своего отца за два года до трагедии.

В убийстве подозревают 58-летнего сожителя женщины. Известно, что она планировала порвать с ним отношения, после чего пропала.

Зацепкой для следователей стал пакет с вещами пропавшей, который обнаружили в озере рыбаки.

Осушение озера займет от трех до пяти дней. Воду откачают в соседний водоем, а после обследования дна вернут обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года жительница Германии расправилась со своим возлюбленным из ревности. По версии следствия, она облила мужчину кипятком. Потерпевший сумел вызвать скорую помощь, однако позже умер от ожогов.

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